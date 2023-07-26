هيئة النقل تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية لتأهيل 42 ضابطًا بحريًا

وانضم لهذا الاختبار 30 متدربًا ملاحيًا بحريًا و12 متدربًا هندسيًا بحريًا لمستوى التشغيل لأداء مختلف الاختبارات الفنية المتعلقة بالملاحة الساحلية، والملاحة الفلكية، واتزان السفن، والمحركات البحرية وصيانتها، وتصميم السفن، وغيرها من الكفاءات وبإجمالي 10 اختبارات ولمدة 30 ساعة.