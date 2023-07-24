الأمن البيئي تضبط 54 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (30) مواطناً، و(24) مقيماً من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1495) متناً من الإبل، و (250) رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.