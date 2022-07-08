17 مؤشرًا ترصدها "سبق" تؤكد سلامة الأضحية من الأمراض.. تعرف عليها

وقال المواطن عبدالله العتيبي أحد المتمرسين في سوق الأغنام: عند رغبتك شراء أضحيتك فيجب أن تلاحظ عددًا من المواصفات في الحيوان أهمها، أن يكون جلد الحيوان خالياً من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات، وأن تكون الأضحية خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها، وألا يكون الكرش ممتلئاً بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.