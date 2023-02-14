"الأوقاف" و"الأمن العام" يتفقان على دعم تمويل مشروع نظام التوجيه الإلكتروني

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال دعم تمويل توريد وتركيب الأجهزة والشاشات التي تساعد في عمليات التوجيه والإرشاد الإلكتروني للحشود داخل وخارج ساحات المسجد الحرام، وربطها بنظام التحكم الخاص بغرفة عمليات إدارة الحشود، بما يساهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرم الشريف دون التعرض لأخطار كثافة الحشود.