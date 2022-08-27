4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنورة والدمام والأحساء وحفر الباطن؛ سجلت 43 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة ووادي الدواسر والخرج 42 درجة، ثم الرياض وبريدة والعلا ورفحاء 41 درجة مئوية، وتبوك وسكاكا وشرورة والقريات 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى: جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ19 درجة مئوية، تليها طريف 21 درجة
وسجّلت جدة وأبها والباحة وجازان وينبع والقنفذة والوجه والدمام، أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.