4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنورة والدمام والأحساء وحفر الباطن؛ سجلت 43 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة ووادي الدواسر والخرج 42 درجة، ثم الرياض وبريدة والعلا ورفحاء 41 درجة مئوية، وتبوك وسكاكا وشرورة والقريات 40 مئوية.