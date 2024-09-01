رائد بن حسن الإدريسي رئيسًا تنفيذيًّا لـ "مطارات القابضة"

أعلن مجلس إدارة "مطارات القابضة"، تعيين رائد بن حسن الإدريسي؛ رئيسًا تنفيذيًّا لـ "مطارات القابضة" اعتباراً من اليوم الأحد 1 سبتمبر من العام الحالي 2024م.
ويمتلك "الإدريسي"؛ خبرة مهنية في مناصب قيادية مختلفة في عددٍ من كبريات الشركات السعودية، حيث كان آخرها رئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للخدمات الأرضية، ونائبًا للرئيس للعمليات، إضافةً إلى العمل في شركة أرامكو السعودية كرئيس عمليات الخدمات الأرضية في قطاع الطيران، وعددٍ من المناصب التنفيذية في مختلف قطاعات الشركة، كما أنه عضو مجلس إدارة شركات عدة.
يحمل "الإدريسي"؛ درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من الجامعة ذاتها، وقد أكمل برامج عدة في القيادة التنفيذية.
يُذكر أن "مطارات القابضة" تُشرف على تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمُّع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق مزيدٍ من التنمية والإنجازات وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ كونها أحد مخرجات رؤية السعودية 2030.