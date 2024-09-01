رائد بن حسن الإدريسي رئيسًا تنفيذيًّا لـ "مطارات القابضة"

ويمتلك "الإدريسي"؛ خبرة مهنية في مناصب قيادية مختلفة في عددٍ من كبريات الشركات السعودية، حيث كان آخرها رئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للخدمات الأرضية، ونائبًا للرئيس للعمليات، إضافةً إلى العمل في شركة أرامكو السعودية كرئيس عمليات الخدمات الأرضية في قطاع الطيران، وعددٍ من المناصب التنفيذية في مختلف قطاعات الشركة، كما أنه عضو مجلس إدارة شركات عدة.