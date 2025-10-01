115 دقيقة متوسط زمن أداء العمرة في ربيع الأول.. و87% من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن متوسط زمن رحلة العمرة خلال شهر ربيع الأول بلغ 115 دقيقة، فيما أظهرت التجربة الميدانية أن 87% من المعتمرين أدّوا الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أن زمن أداء العمرة شمل 46 دقيقة للطواف، و47 دقيقة للسعي، إلى جانب 12 دقيقة للوصول من الساحات إلى صحن المطاف، و10 دقائق من المطاف إلى المسعى، مؤكدة أن أكثر من 72% من المعتمرين أدّوا السعي في الدور الأرضي.
وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس كفاءة التنظيم وانسيابية الحركة في أروقة المسجد الحرام، بما يعزز راحة ضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة الحرمين الشريفين وتيسير أداء الشعائر.