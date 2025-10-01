115 دقيقة متوسط زمن أداء العمرة في ربيع الأول.. و87% من المعتمرين يؤدون الطواف في صحن المطاف

وأوضحت الهيئة أن زمن أداء العمرة شمل 46 دقيقة للطواف، و47 دقيقة للسعي، إلى جانب 12 دقيقة للوصول من الساحات إلى صحن المطاف، و10 دقائق من المطاف إلى المسعى، مؤكدة أن أكثر من 72% من المعتمرين أدّوا السعي في الدور الأرضي.