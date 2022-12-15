سمنة ودهون كبد وسكري.. "الخضيري" يحذّر بشدة من "المُحَلِّيَات الصناعية"

وبيّن الإنفوجراف، تفاصيل دراسة منهجية عن المُحَلِّيَات الصناعية التي تتوفر بتراكيب مختلفة وبمسميات متعددة، وقد تُفاقم استهلاكها دون معرفة؛ مؤكدة تداعياتها الصحية على المدى البعيد؛ حيث تم في الدراسة المنهجية مراجعة (11774) دراسة منشورة، و(7) دراسات إكلينيكية مقننة ضمت (1003) مشاركين جرت متابعتهم لـ(6) أشهر، و(30) دراسة فئوية (Cohort Studies).