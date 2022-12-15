سمنة ودهون كبد وسكري.. "الخضيري" يحذّر بشدة من "المُحَلِّيَات الصناعية"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إنه في حالة الاضطرار للسكر أو المُحَلِّيَات الصناعية؛ فيجب التقليل منها بشدة؛ "لأن مهمتها فقط كسر المرارة"، ولها أضرار قد تكون أخطر من السكر.
وأوضح "الخضيري"، عبر إنفوجرافيك عن مظاهر خطورة المُحَلِّيَات الصناعية أرفقه بحسابه على "تويتر"، يقول: "هنا ٣ دراسات ودراسة أخرى على ١٢ ألف شخص أثبتت أضرار المُحَلِّيَات الصناعية على القلب، وأنها تزيد الوزن وتُراكم دهون الكبد، وتُسبب مرض السكر".
وبيّن الإنفوجراف، تفاصيل دراسة منهجية عن المُحَلِّيَات الصناعية التي تتوفر بتراكيب مختلفة وبمسميات متعددة، وقد تُفاقم استهلاكها دون معرفة؛ مؤكدة تداعياتها الصحية على المدى البعيد؛ حيث تم في الدراسة المنهجية مراجعة (11774) دراسة منشورة، و(7) دراسات إكلينيكية مقننة ضمت (1003) مشاركين جرت متابعتهم لـ(6) أشهر، و(30) دراسة فئوية (Cohort Studies).
وأظهرت نتائج الدراسة المنهجية التي ضمت (405907) مشاركين جرت متابعتهم لـ(10) سنين، أنه لم تُبَيّن الدراسات الإكلينيكية المقننة أي تأثير محسوس لاستخدام المُحَلِّيَات الصناعية على كتلة الجسم (BMI)، وبيّنت الدراسات الفئوية وجود علاقة بين استهلاك المحليات الصناعية وزيادة الوزن ومحيط الخصر، مع ارتفاع في معدلات السمنة، وفرط ضغط الدم وداء السكري، وبعض العوارض القلبية الوعائية".
واستنتجت الدراسة المنهجية، أن الدراسات الإكلينيكية لم تدعم فوائد المُحليات الصناعية في التحكم في الوزن، وأن قواعد البيانات الرصدية (observational Data) أثبتت أن الاستخدام الروتيني للمُحليات الصناعية قد يسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري.