"الشورى" يطالب وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الأساسية وإنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة

وفي السياق نفسه، طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحالّ التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.