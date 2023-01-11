جريت وول موتور تدشن أول مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط

وصرّح السيد توني صن، المدير التنفيذي لشركة جريت وول موتور الشرق الأوسط، قائلًا: "إن مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط علامة فارقة أولى نحو تحقيق أهداف التوسع الإستراتيجي لخدمات شركة جريت وول موتور في هذه المنطقة. وقد يؤدي تطوير نظام خدمات ما بعد البيع لدينا إلى منح عملاء الشرق الأوسط تجربة أفضل، وهو ما يأتي في صميم جوهر الخدمة الموجّهة للأفراد التي لطالما كانت شركة جريت وول موتور تتميز به. ونتوقع أن يؤدي هذا التعاون الإستراتيجي مع شركائنا إلى دفع شركة جريت وول موتور إلى الأمام".