بالفيديو.. الجهات الأمنية تضبط 3 متسوّلين بالمدينة المنوّرة

ضبطت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنوّرة 3 متسوّلين يقومون باستعطاف المارة في عددٍ من الأماكن العامة.
وقال الأمن العام، في فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، إنه تم رصد وضبط مقيميْن اثنيْن من الجنسية الباكستانية تسوّل كل منهما بشكلٍ مباشرٍ من الأماكن العامة.
كما ضبطت الجهات الأمنية مقيماً من الجنسية المصرية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجبٌ وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.