بالفيديو.. الجهات الأمنية تضبط 3 متسوّلين بالمدينة المنوّرة

وقال الأمن العام، في فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، إنه تم رصد وضبط مقيميْن اثنيْن من الجنسية الباكستانية تسوّل كل منهما بشكلٍ مباشرٍ من الأماكن العامة.