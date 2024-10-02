أوبك تنفي بشدة مزاعم وول ستريت جورنال حول تحذيرات وزير الطاقة السعودي بشأن أسعار النفط

ويستند المقال إلى رواية غير صحيحة حول مكالمة هاتفية مزعومة، يدعي فيها الكاتب أن وزير الطاقة السعودي حذر أعضاء أوبك بلس من احتمال انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل في حال عدم التزامهم بخفض الإنتاج المتفق عليه. كما زعم المقال أن الوزير قال: “على البعض أن يصمت ويحترم التزاماته تجاه أوبك بلس”. وأوضحت الأمانة العامة لأوبك أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.