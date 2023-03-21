وزيرة سويدية تنوّه بالدور النبيل للمملكة في العمل الإنساني خلال لقاء جمعها مع "الربيعة"
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أمس، وزيرة الدولة ونائبة الوزير للتعاون التنموي الدولي والتجارة الخارجية لمملكة السويد ديانا جانسي؛ بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية السفيرة هيفاء الجديع؛ وذلك على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتقديم العون للفئات المحتاجة حول العالم، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المنتدى.
ونوّهت ديانا جانسي؛ بالدور النبيل للمملكة في ميدان العمل الإنساني، مشيدة بالصدى الدولي الطيب لمركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الاحترافي لنجدة المتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم.