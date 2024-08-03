غرق سعودية خلال السباحة بأحد الشواطئ التركية

ووفقًا للتقارير التركية: كان الزوجان يسبحان في شاطئ المدينة الواقع شمال شرق تركيا بعد ظهر يوم أمس الجمعة، وتعرّضت الزوجة للغرق بسبب الأمواج العالية وعدم خبرتها في السباحة، ولم يتمكّن زوجها من إنقاذها بسبب التيارات القوية.