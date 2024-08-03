غرق سعودية خلال السباحة بأحد الشواطئ التركية

تعرّضت سعودية تبلغ من العمر 25 عامًا للغرق أثناء ممارسة السباحة في مدينة غيرسون التركية، فيما تعرَّض زوجها البالغ من العمر 30 عامًا للإصابة جراء الحادث، ويتلقّى العناية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات المدينة.
ووفقًا للتقارير التركية: كان الزوجان يسبحان في شاطئ المدينة الواقع شمال شرق تركيا بعد ظهر يوم أمس الجمعة، وتعرّضت الزوجة للغرق بسبب الأمواج العالية وعدم خبرتها في السباحة، ولم يتمكّن زوجها من إنقاذها بسبب التيارات القوية.
وتمّ إبلاغ السلطات المحلية من قبل بعض المتواجدين في الشاطئ؛ حيث قامت فرق الإنقاذ بإخراج الزوجين من البحر ونقلهما إلى المستشفى، حيث توفيت الزوجة.