مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11849 نقطة

وكانت أسهم شركات: المملكة، والسعودي الألماني الصحية، وتشب، وساسكو، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المعذر ريت، والبحري، وبترو رابغ، وأسمنت المدينة، وسابك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.51%.