مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11849 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 52.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11849.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المملكة، والسعودي الألماني الصحية، وتشب، وساسكو، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المعذر ريت، والبحري، وبترو رابغ، وأسمنت المدينة، وسابك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.51%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وسماسكو، وأديس؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 169.77 نقطة ليقفل عند مستوى 25534.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.