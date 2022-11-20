محليات

النيابة العامة: يُعد إيذاءً أو إهمالًا استغلال الطفل ماديًا وفي الإجرام وفي التسوّل أو بقاؤه دون سند عائلي

أكدت أنه ‏يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة مما يُسهم في نشأته مكونًا أساسيًا في أسرته