ولي العهد: يجب وقف حرب غزة والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار والسلام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
وقال سمو ولي العهد، في كلمته خلال القمة السعودية الأفريقية، إن المملكة تدين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي والإنساني.
مشيرًا إلى ضرورة وقف حرب غزة والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار الدائم والسلام. وأشار إلى أن المملكة والدول الأفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.