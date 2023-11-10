ولي العهد: يجب وقف حرب غزة والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار والسلام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.