"الوطنية للإسكان" تحصل على جائزة أفضل مطور عقاري بالمنطقة لعام 2022

وجاء حصول الوطنية للإسكان على الجائزة لما حققته من معايير رفيعة ومنجزات نوعية انعكست بشكل مباشر على مجال التطوير العقاري والاستثمار في القطاع السكني والعقاري بالمملكة، بالإضافة إلى نجاحاتها في إثراء السوق العقاري بمشروعات نوعية أحدثت الفرق على المستوى التنموي والاقتصادي وكان له الأثر الإيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المملكة.