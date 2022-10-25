"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة خلال أغسطس 16.6%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، اليوم، نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر أغسطس من عام 2022م، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس عام 2022 (134 مليار ريال) مقابل (90 مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره (44 مليار ريال) بنسبة (49.1%).
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أغسطس 2022 بلغت (107 مليارات ريال) مقابلَ (67 مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره (40 مليار ريال)، بنسبة (60.2 %).
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس 2022 (27 مليار ريال) مقابل (23 مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، بارتفاع مقداره (4 مليارات ريال)، بنسبة (16.6%).
وبلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2022 (61 مليار ريال) مقابل (51 مليار ريال) خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره (10 مليارات ريال) بنسبة (20.0 %).
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