تراخيص وقضايا ومضبوطات.. هنا "مؤشرات الملكية الفكرية في 30 يوماً"

ومن جانب احترام حقوق الملكية الفكريـة، فقد تسلّمت الهيئة 180 شكوى، ونفّذت 1771 زيارة توعوية، فيما بلغت زيارات الإنفاذ 2452، ووصل عدد المضبوطات إلى 13497 وحدة، وعدد المواقع التي تم حجبها 294، وأزيل عدد 9972 وحدة لمحتوى مخالف.