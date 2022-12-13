تراخيص وقضايا ومضبوطات.. هنا "مؤشرات الملكية الفكرية في 30 يوماً"

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن مؤشرات الملكية الفكرية لشهر نوفمبر في أرقام، مشيرة إلى عدد التراخيص والقضايا والمضبوطات.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبـرز مؤشــرات الملكية الفكرية لشهر نوفمبر 2022م على صعيد تسجيل حقوق الملكية الفكرية "قسم براءة الاختراع" شمل؛ 624 طلب براءة اختراع مودع، و330 طلب براءة اختراع صادر، و191 طلب نماذج صناعية مودعة، فيما بلغت شهادات النماذج الصناعية الصادرة 79 شهادة.
وعلى صعيد العلامات التجارية، بيّنت الهيئة، وفق إنفوجراف مرفق، أن هناك 3765 طلب تسجيل علامات تجارية، و1645 علامة تجارية مسجّلة، فيما وصلت طلبات تسجيل حق المؤلف إلى 69 طلباً، وشهادات تسجيل حق المؤلف بلغت 29 طلباً.
وعن قضايا لجان الملكية الفكرية، فقد قيّدت 15 قضية حـق مـؤلف، وقضية واحدة براءة اختراع، 82 قضية علامات تجارية.
ومن جانب احترام حقوق الملكية الفكريـة، فقد تسلّمت الهيئة 180 شكوى، ونفّذت 1771 زيارة توعوية، فيما بلغت زيارات الإنفاذ 2452، ووصل عدد المضبوطات إلى 13497 وحدة، وعدد المواقع التي تم حجبها 294، وأزيل عدد 9972 وحدة لمحتوى مخالف.
وضمّت القرارات الصادرة، 15 قرار حق مؤلف، و4 قرارات براءة اختراع، و130 قرار علامات تجارية، وبلغت طلبات ترخيص أنشطة الملكية الفكرية 33 طلباً، وصدر 19 ترخيصاً.