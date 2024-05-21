"تعليم جدة" تناقش دور الرقابة المالية في تعزيز النزاهة والشفافية

بعد ذلك تحدث المفتش المالي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عبدالرحمن بن جبر، عن العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية في بيئة العمل، استعرض من خلالها خصائص الرقابة الإدارية، والرقابة على المال العام، كما استعرض صور الاعتداء على المال العام، وسلط الضوء على أساليب الرقابة وإدارة المخاطر، كما تطرّق إلى النصوص النظامية وأساليب حماية المال.