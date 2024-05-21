"تعليم جدة" تناقش دور الرقابة المالية في تعزيز النزاهة والشفافية

دشّنت المديرُ العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، اليوم الثلاثاء، لقاءً بعنوان "دور الرقابة المالية ورقابة المال العام في تعزيز النزاهة والشفافية"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".
ويأتي هذا اللقاء الذي نظّمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة، ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية للإدارة، بمناسبة "الشهر العالمي للمراجعة الداخلية"، تحت شعار "كن حذرًا".
وقدمت "اللهيبي" الشكر والتقدير لـ"نزاهة"، على تفعيل أوجه التعاون مع تعليم جدة، من خلال هذا اللقاء الذي يرسخ لثقافة حماية وتعزيز النزاهة في بيئة العمل، وحماية المال العام، وكذلك التوعية بمخاطر الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته لتعزيز قيم السلوك الوظيفي، ودعم الثقافة الوظيفية، وصولًا لبيئة عمل خالية من الفساد، والارتقاء بمستوى الجودة الذي تهدف إليه رؤية السعودية 2030.
بعد ذلك تحدث المفتش المالي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عبدالرحمن بن جبر، عن العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية في بيئة العمل، استعرض من خلالها خصائص الرقابة الإدارية، والرقابة على المال العام، كما استعرض صور الاعتداء على المال العام، وسلط الضوء على أساليب الرقابة وإدارة المخاطر، كما تطرّق إلى النصوص النظامية وأساليب حماية المال.
من جانبه قال مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة نايف الخثعمي: إن اللقاء يهدف إلى رفع مستوى وعي منسوبي ومنسوبات تعليم جدة، بأهمية الالتزام بقيم النزاهة في بيئة العمل، والمحافظة على المال العام.
وشدّد على أن ذلك، لاسيما في هذا العهد الزاهر الذي يحارب الفساد بشتى أنواعه بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أعزها الله.
وأضاف "الخثعمي": أنه من هذا المنطلق أتى اللقاء لتعزيز أهمية التعاون لتحقيق النزاهة وترسيخ مفهومها الشامل لدى المجتمع التعليمي.