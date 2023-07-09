"أمانة الرياض" تنفّذ قرابة 4 آلاف جولة للوقاية الصحية والمكافحة الحشرية خلال العيد

أسفرت الحملة المكثّفة التي قادتها أمانة منطقة الرياض للوقاية الصحية والمكافحة الحشرية خلال موسم عيد الأضحى، عن اكتشاف أكثر من 4 آلاف بؤرة حشرية، وعلاج قرابة 75 ألف حاوية بالرش في مواقع عدة.