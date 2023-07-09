"أمانة الرياض" تنفّذ قرابة 4 آلاف جولة للوقاية الصحية والمكافحة الحشرية خلال العيد

أسفرت الحملة المكثّفة التي قادتها أمانة منطقة الرياض للوقاية الصحية والمكافحة الحشرية خلال موسم عيد الأضحى، عن اكتشاف أكثر من 4 آلاف بؤرة حشرية، وعلاج قرابة 75 ألف حاوية بالرش في مواقع عدة.
ونفّذت "الأمانة" جولات يومية للوقاية الصحية والمكافحة الحشرية بمدينة الرياض خلال موسم عيد الأضحى المبارك؛ وصلت إلى 3976 جولة في أماكن عدة، عالجت خلالها 74687 حاوية بالرش، واكتشفت 4161 بؤرة حشرية.
وشملت مواقع الأعمال المنفّذة -وفق إنفوجراف معلوماتي نشرته الأمانة- الحدائق والمتنزهات، وأسواق النفع العام، والمسالخ الدائمة والمؤقتة والمساجد ومصليات العيد، وأسواق بيع المواشي الثابتة والمتنقلة.