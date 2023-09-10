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"مدرستي" تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد وتوثيق درجات الطلاب
تساعد المعلمين والمعلمات على تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة آليًا
أطلقت منصة "مدرستي" المنصة الإلكترونية التعليمية التابعة لوزارة التعليم، خدمة سجل المتابعة اليومي؛ لرصد وتوثيق درجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي.
وتفصيلاً، يأتي إطلاق خدمة سجل المتابعة اليومي للطلاب والطالبات في إطار خدماتها المنصة الجديدة، وتُعنى بتوثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في منصة "مدرستي" خلال الفصل الدراسي.
وتساعد الخدمة الجديدة المعلمين والمعلمات على تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، ورصد وإضافة المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة، تصدير ملف اكسل أو ورد لأعمال الطلاب في سجلات الفصول المدرسية، إضافة وحذف التكاليف المسندة للطلبة من السجل، حساب المجموع النهائي آليًا.