"مدرستي" تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد وتوثيق درجات الطلاب

وتساعد الخدمة الجديدة المعلمين والمعلمات على تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، ورصد وإضافة المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة، تصدير ملف اكسل أو ورد لأعمال الطلاب في سجلات الفصول المدرسية، إضافة وحذف التكاليف المسندة للطلبة من السجل، حساب المجموع النهائي آليًا.