السجلات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة تقفز إلى 3267 سجلًا

تضاعف عدد السجلات التجارية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 74% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة عن إصدار 405 سجلات في الربع الأول من العام الجاري.
وفي ذات الفترة من العام الماضي، تم إصدار 232 سجلًا للنشاط، بينما يبلغ إجمالي السجلات التجارية للنشاط في جميع مناطق المملكة 3267 سجلًا.
وتستحوذ الرياض على النصيب الأكبر بواقع 2013 سجلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ628 سجلًا، والشرقية بـ361 سجلًا، ثم المدينة المنورة بـ101 سجل، وعسير بـ41 سجلًا.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في عدد السجلات التجارية في هذا القطاع في الأشهر القادمة، في ظل الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع استخداماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعكس هذه الأرقام التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، حيث تسعى المملكة لتعزيز استثماراتها في مجال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تتضمن تطوير الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار والبحث والتطوير.