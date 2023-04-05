السجلات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة تقفز إلى 3267 سجلًا

ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في عدد السجلات التجارية في هذا القطاع في الأشهر القادمة، في ظل الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع استخداماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.