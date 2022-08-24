"رئيس جامعة طيبة": عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية

من جهته، شكر عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور كامل العتيبي؛ رئيس الجامعة على دعمه للبرامج بالعمادة، لافتاً إلى أن العمادة تسعى لإدخال برامج ترفع من مستوى أداء عضو هيئة التدريس والموظف بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للجامعة، موضحاً أن اللقاء يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة وأهدافها وإستراتيجياتها ضمن إستراتيجيات الجامعة التي تفي بمتطلبات وتحقيق رؤية المملكة 2030.