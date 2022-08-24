"رئيس جامعة طيبة": عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية

أكّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني؛ أهمية الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالجامعة، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن تطور تقنيات التعليم يتطلب ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بتطوير قدراتهم ومهاراتهم التدريسية والبحثية.
وأشار الدكتور السراني؛ إلى أن تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس يعود إلى جوانب عدة، من أبرزها: اتجاه التعليم نحو التقنيات الحديثة، والتطور الاقتصادي المعرفي، والجودة في مؤسسات التعليم.
جاء ذلك بعد لقاء الدكتور السراني؛ في قاعة المؤتمرات أعضاء هيئة التدريس العائدين من مرحلة الابتعاث ضمن البرنامج التعريفي الذي تقدمه الجامعة سنوياً للترحيب بهم، وتعريفهم باللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة.
من جهته، شكر عميد عمادة التطوير والجودة الدكتور كامل العتيبي؛ رئيس الجامعة على دعمه للبرامج بالعمادة، لافتاً إلى أن العمادة تسعى لإدخال برامج ترفع من مستوى أداء عضو هيئة التدريس والموظف بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للجامعة، موضحاً أن اللقاء يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة وأهدافها وإستراتيجياتها ضمن إستراتيجيات الجامعة التي تفي بمتطلبات وتحقيق رؤية المملكة 2030.