استشاري: أغلب التسمم الغذائي من البيوت وليس المحال

وأضاف أستاذ واستشاري التغذية السريرية: ليس هناك داعٍ للمبالغة في موضوع حالات التسمم الغذائي. بعض الناس قالوا إن هذا فيروس منتشر، وآخرون قالوا هذه حالة أول مرة تحدث.. لكن في الواقع هي تحدث بكثرة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها، والناس تخوفوا أكثر من اللازم؛ لذا يجب أن نأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وننتظر قرارات الجهات الرقابية التي نثق فيها.