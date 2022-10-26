37 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 37 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها الباحة ونجران وطريف والقريات 15 درجة، ثم عرعر وبيشة 16 درجة، وبريدة وحائل والطائف والمجمعة 17 مئوية.
وسجّلت الدمام وأبها والباحة والطائف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.