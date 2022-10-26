37 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 37 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة وحفر الباطن 36 درجة مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج 35 مئوية.