"وقاء" يُطلق مدارس المُزارعين الحقلية في المملكة بالتعاون مع منظمة "FAO"

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، مدارس المزارعين الحقلية في بعض مناطق المملكة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، وذلك ضمن البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
ويهتم "وقاء" بنشر ثقافة مدارس المزارعين الحقلية للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء بين مُلاك المزارع في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الوسائل اللازمة لتطوير خبرات المزارعين وجعلهم خبراء في حقولهم، ومعتمدين على أنفسهم، وقادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى جانب تنمية مهاراتهم في تحديد احتياجهم وأولوياتهم، ورفع قدراتهم وكفاءتهم في ممارسة وتطبيق التقنيات الزراعية.
ويأتي البرنامج لتهيئة أجواء اجتماعية مناسب وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، ووضع الحلول اللازمة لها.