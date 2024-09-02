"وقاء" يُطلق مدارس المُزارعين الحقلية في المملكة بالتعاون مع منظمة "FAO"

ويهدف البرنامج إلى تقديم الوسائل اللازمة لتطوير خبرات المزارعين وجعلهم خبراء في حقولهم، ومعتمدين على أنفسهم، وقادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى جانب تنمية مهاراتهم في تحديد احتياجهم وأولوياتهم، ورفع قدراتهم وكفاءتهم في ممارسة وتطبيق التقنيات الزراعية.