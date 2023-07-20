"برّ مكة" تنفّذ برنامج "نَرويهم" بتوزيع سقيا الماء على ضيوف الرحمن

قامت جمعية البرّ بمكة المكرمة بتوزيع سقيا الماء والوجبات الجافة والآيسكريم على الحجاج والمعتمرين؛ بهدف التخفيف عنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة في مدينة مكة، وذلك ضمن برنامج "نَرويهم"؛ وهو أحد برامج الجمعية التي تعمل طوال العام.
يأتي ذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث باشرت الفرق الميدانية لتطبيق هذا البرنامج عند مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وبمشاركة فاعلة من قِبل المتطوّعين والمتطوّعات الذين حظوا بتجربة فريدة وأجواء روحانيّة تتخلّلها الدعوات الصادقة من الحجّاج والمعتمرين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري، أنّ الجمعية تحرص على تطبيق هذه البرامج الميدانية في أكثر الأماكن التي تتأكّد فيها حاجة ضيوف الرحمن للغذاء أو الماء، ولأجل ذلك تقوم الجمعية بعمليات رصد مستمرّة لنقاط الاحتياج من خلال مجموعة من المعايير التي تستطيع من خلالها تقييم مستوى الحاجة.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، والقيام بحقّهم وضيافتهم، وتوفير كل ما من شأنه التخفيف عنهم خلال رحلتهم؛ وذلك لتحقيق أفضل تجربة إيمانية خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وغيرها من مناطق هذا البلد المعطاء.