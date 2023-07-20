"برّ مكة" تنفّذ برنامج "نَرويهم" بتوزيع سقيا الماء على ضيوف الرحمن

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري، أنّ الجمعية تحرص على تطبيق هذه البرامج الميدانية في أكثر الأماكن التي تتأكّد فيها حاجة ضيوف الرحمن للغذاء أو الماء، ولأجل ذلك تقوم الجمعية بعمليات رصد مستمرّة لنقاط الاحتياج من خلال مجموعة من المعايير التي تستطيع من خلالها تقييم مستوى الحاجة.