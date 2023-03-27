محليات

أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية.. أجواء متقلبة تعيشها جازان

"الدفاع المدني" يُحَذّر ويشدد على اتباع جميع التدابير والاحتياطات والإرشادات
أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية.. أجواء متقلبة تعيشها جازان
فهد كاملي
فهد كاملي

تشهد حاليًا عدد من المحافظات بمنطقة جازان، أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحتها موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة اقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات الإعلانية.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة؛ داعيًا الجميع إلى الالتزام.

وكانت إدارتا تعليم صبيا وجازان، قد وجّهتا بتعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين؛ نظرًا لتقلب الأحوال الجوية.

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أمطار

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