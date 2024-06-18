طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن جاهزية طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن الراغبين للذهاب للمدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج، حيث عملت الهيئة على تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، منها مسح أكثر من 3000 كم، وإزالة أكثر من 100 ألف متر مربع من الكثبان الرملية على جانب الطريق، إضافةً لتنفيذ أعمال الكشط والسفلتة بطول 132 كم، مع مسح وإصلاح أكتاف الطرق بأكثر من 1017 كم، بالإضافة لتنظيف أكثر من 1000 موقع لمجاري الأودية.