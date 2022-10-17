"فنون الطهي" تنظّم "سوق المزارعين - الرمان" في الواجهة البحرية للخبر

أعلنت هيئة فنون الطهي تنظيم فعالية "سوق المزارعين - الرمان" في كورنيش الواجهة البحرية في مدينة الخبر خلال المدة من 20 إلى 22 أكتوبر، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، التي ستضم فعاليات ثقافية متعددة موجهة للمزارعين وبائعي الخضراوات والفاكهة المحليين، وأصحاب المشاريع المحلية المتخصصة في هذا النوع الغذائي، إلى جانب المهتمين بالطهي والعائلات والأطفال.
وتأتي هذه النسخة من "سوق المزارعين" لتركّز على فاكهة الرمان؛ لإبرازها وترويجها كمنتجٍ محلي، حيث تشتمل على فعّاليات مصاحبة مثل عارضي الرمان والمنتجات المشتقة منه كدبس الرمان، وعصير الرمان وغيرها، وحضور لافت للمطاعم المحلية، وعزف حي وفلكلور شعبي من تراث المنطقة، فضلًا عن منطقة مخصصة للأطفال تتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة موجهة للأطفال.
وتشهد الفعالية حضورًا مميزًا لمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" عبر ركنٍ تفاعلي يسلّط الضوء عليها كعنصرٍ ثقافي مقترن بالهوية السعودية، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بكرم الضيافة للمجتمع السعودي.
وتعد فعّالية "سوق المزارعين" منصة مجانية مدعومة من هيئة فنون الطهي، التي تسعى من خلالها إلى دعم المنتجات الوطنية، ومقدميّ الأنشطة الغذائية، والحِرَف اليدوية في المملكة.
وتهدف هذه النسخة إلى التركيز على إظهار فاكهة الرمان كأحد المنتجات الزراعية في المملكة، والمنتجات المستخلصة منه، والأطباق التي تحتوي عليه.