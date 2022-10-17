"فنون الطهي" تنظّم "سوق المزارعين - الرمان" في الواجهة البحرية للخبر

أعلنت هيئة فنون الطهي تنظيم فعالية "سوق المزارعين - الرمان" في كورنيش الواجهة البحرية في مدينة الخبر خلال المدة من 20 إلى 22 أكتوبر، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، التي ستضم فعاليات ثقافية متعددة موجهة للمزارعين وبائعي الخضراوات والفاكهة المحليين، وأصحاب المشاريع المحلية المتخصصة في هذا النوع الغذائي، إلى جانب المهتمين بالطهي والعائلات والأطفال.