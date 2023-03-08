"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.