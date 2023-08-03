إمارات المناطق تستعرض عددًا من مبادراتها المجتمعية خلال الملتقى الثالث بعسير

رعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يقام في منطقة عسير خلال الفترة من 15 – 16 محرم 1445هـ، وذلك في المدينة الجامعية بالفرعاء.
ودشن الأمير تركي بن طلال، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالله الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق؛ معرض المبادرات التنموية الذي يضم 26 جناحًا للجهات المشاركة من إمارات المناطق والجهات الحكومية، قدّمت خلالها عددًا من مبادراتها التي سعت من خلالها إلى إشراك المجتمع في مسيرة التنمية، وخَلَقَت العديد من الفرص المجتمعية التي ساهمت في تنمية الإنسان والمكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الحفل المعد بهذه المناسبة الذي نظمته إمارة المنطقة بالمدينة الجامعية بالفرعاء، مؤكدًا أن التنمية هي مشروع وطن، وأن جودة العمل فيها أصبح مطلوبًا من الجميع؛ امتثالاً لأوامر وتوجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.
وأوضح الأمير تركي بن طلال أن تميز فكرة الملتقى الذي وجه به وزير الداخلية لتبادل الخبرات وعرض التجارب لإمارات المناطق، بما يساهم في تحقيق النهضة الشاملة وتجويد الأعمال.
وتناول الحفل عددًا من الفقرات تضمنت شرحًا عن مسيرة إنجاز مشروع المدينة الجامعية، قدمه رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجا الله السلمي؛ حيث أشار إلى توجيه القيادة الرشيدة. أيدها الله، بإنجاز المشروع، بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها؛ حرصًا على مكانة الجامعة في النهضة والتطور باعتبارها منارة للعلوم والفكر والثقافة.
من جهة أخرى استقبل الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالله الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق المشاركين في الملتقى الثالث لإمارات المناطق؛ حيث نوه بدور إمارات المناطق؛ لما قدمته من مشاركات ومبادرات مجتمعية في معرض المبادرات ، ومشيدًا بما تضمنته أوراق العمل التي تناولتها الجهات المشاركة خلال ورش العمل.