إمارات المناطق تستعرض عددًا من مبادراتها المجتمعية خلال الملتقى الثالث بعسير

ودشن الأمير تركي بن طلال، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالله الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق؛ معرض المبادرات التنموية الذي يضم 26 جناحًا للجهات المشاركة من إمارات المناطق والجهات الحكومية، قدّمت خلالها عددًا من مبادراتها التي سعت من خلالها إلى إشراك المجتمع في مسيرة التنمية، وخَلَقَت العديد من الفرص المجتمعية التي ساهمت في تنمية الإنسان والمكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

