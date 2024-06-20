"العمري": 8 دقائق زمن الاستجابة لطب الحشود وإجراء 48 قسطرة يوميًا.. الأعلى على مستوى العالم

وتفصيلاً، شدد الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العمري على أن قيادة المملكة وحكومتها، ممثلة في وزارة الصحة وطواقمها الطبية والإسعافية، لم تأل جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن سواء كانوا حجاجًا أو معتمرين، مشيرًا إلى أن العمل كان متواصلاً لتجاوز جميع التحديات والصعوبات بكل الإمكانات.