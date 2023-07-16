سفير المملكة في سريلانكا: السعودية سباقة في دعم المسلمين والعناية بكتاب الله

ولفت إلى أن إقامة هذه المسابقة الكبرى والأولى من نوعها يتسق مع الرسالة التي تحملها المملكة بقيادتها الرشيدة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والغلو والتطرف؛ وذلك بغرس قيم وتعاليم القرآن الكريم في نفوس الناشئة؛ فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر التشريع الإسلامي الذي نستمد منهما النور والقيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية.