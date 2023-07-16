سفير المملكة في سريلانكا: السعودية سباقة في دعم المسلمين والعناية بكتاب الله

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا خالد بن حمود القحطاني شكره لقيادة المملكة على الاهتمام والرعاية لخدمة القرآن الكريم.
وأكد "القحطاني" في تصريح صحافي تزامناً مع انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بسريلانكا أن المملكة دائماً سباقة لدعم المسلمين بالعالم والعناية بهم، ووزارة الشؤون الإسلامية تقوم بدور كبير في تنفيذ توجيهات القيادة عبر برامجها النوعية؛ ومنها تنظيم المسابقات القرآنية الدولية، ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم الأولى سريلانكا.
وبيّن السفير "القحطاني" أن المسابقة تقام بدعم ورعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبإشراف الملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند والتي تشرف على برامج وأعمال الوزارة بسريلانكا وتقدر جوائزها بقرابة 200 ألف ريال وهي الأكبر والأولى على المستوى الوطني بسريلانكا.
ولفت إلى أن إقامة هذه المسابقة الكبرى والأولى من نوعها يتسق مع الرسالة التي تحملها المملكة بقيادتها الرشيدة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية والغلو والتطرف؛ وذلك بغرس قيم وتعاليم القرآن الكريم في نفوس الناشئة؛ فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر التشريع الإسلامي الذي نستمد منهما النور والقيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
يُذكر أن المسابقة شارك في تصفياتها الأولية قرابة 1500 طالب وطالبة من عموم المدارس الإسلامية والجمعيات بمختلف ولايات سريلانكا، وأمس بدأت التصفيات النهائية واختتمت اليوم الأحد بالاستماع لقراءة 240 طالباً وطالبة يتنافسون في أفرع المسابقة الـ 8 والتي تم تخصيصها للبنين والبنات.
فيما يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة يوم غد الاثنين بحضور رئيس البرلمان السريلانكي وقيادات دينينة وسياسية، إلى جانب حضور رؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية ويتم خلاله تكريم الفائزين بالمسابقة.