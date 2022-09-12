التأمينات الاجتماعية تُنجز أكثر من 3.7 مليون معاملة إلكترونياً في أغسطس

وبيّنت "التأمينات" أن إجمالي المصروفات لعملائها من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد تجاوز 10 مليارات ريال، مضيفةً أن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدّرة إلكترونياً بلغ أكثر من 163 ألف خطاب، كما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 107 آلاف اتصال، وتجاوز عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 162 ألف تحميل جديد خلال شهر أغسطس الماضي.