"المحامين" تحيل عددًا من منتحلي مهنة المحاماة إلى النيابة العامة

يذكر أن الهيئة قد أسّست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أيّ من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصّة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، مهيبة بأهمية التحقّق من صحة بيانات المحامين عبر "دليل المحامين" في موقعها الإلكتروني، قبل إجراء التعاقد معهم.