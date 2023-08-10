هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطرح الضوابط التنظيمية عبر "استطلاع"

من جانب آخر، أوضحت الهيئة أن استحداث تطوير هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، والتي شهدت العديد من الإنجازات كزراعة أكثر من 400,000 شجرة للإسهام في إعادة المناطق المتدهورة إلى وضعها الطبيعي، وإطلاق أكثر من 50 كائناً فطرياً من غزلان الريم والمها الوضيحي، مع إطلاق أول محمية للصيد المستدام على مستوى المملكة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لمنع الرعي الجائر وترميم الآثار التاريخية، وتنظيم العديد من المهرجانات التي تدعم المجتمعات المحلية وتسهم في تطويرها.