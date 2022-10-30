انطلاق أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء الأرصاد الجوية بدول الخليج في جدة اليوم

وأكد أن ما حققته اللجنة الدائمة خلال المرحلة الماضية من تعاون مثمر في كثير من المواضيع المشتركة، والتنسيق في تبادل الخدمات الأرصادية، تعد أبرز الأعمال التي أنجزت مؤخرًا ولابد علينا من مواصلة الجهد في هذا الجانب للوصول إلى ما نصبو له، وما يحقق طموح دولنا وقياداتها الرشيدة والتي لم تألُ جهدًا في دعم قطاعات وأعمال الأرصاد.