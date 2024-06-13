استشارات طبية افتراضية تقدّمها "الصحة" لضيوف الرحمن خلال الحج

وأفادت "الصحة" بأن خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية عبر 937 متوفرة بـ6 لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الفارسية، الأوردو، ويمكن للحجاج الدخول إلى تطبيق "صحتي" عبر التسجيل برقم الحدود الخاص بهم، والحصول على استشارة طبية فورية صوتية أو كتابية أو مرئية، كما تتيح إمكانية إرفاق الملفات، ومناقشة نتائج الأشعة والتحاليل، إضافة إلى إمكانية الحصول على وصفة طبية إلكترونية.