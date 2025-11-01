مراكز "نُسك عناية" لضيوف الرحمن.. ماذا تعرف عن خدماتها ومواقعها؟

نوّهت وزارة الحج والعمرة بأن مراكز "نُسك عناية" تُعد محطات خدمية مخصصة لتقديم الدعم والإرشاد لضيوف الرحمن في مختلف المواقع الميدانية.
وتنتشر هذه المراكز في منافذ القدوم إلى المملكة، وساحات المسجد الحرام، وبجوار المسجد النبوي، وفي المشاعر المقدسة، لتكون قريبة من الحجاج والمعتمرين في كل مرحلة من رحلتهم الإيمانية.
وأوضحت الوزارة أن المراكز تقدّم خدمات متعددة تشمل الإبلاغ عن المفقودين، واستقبال الشكاوى والاستفسارات، والتوجيه والإرشاد، إضافة إلى خدمات تطبيق "نُسك".
كما يمكن لضيوف الرحمن طلب المساعدة من أقرب مركز "عناية" أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 1966، حيث تعمل المراكز على مدار الساعة لضمان راحة الزوار وتيسير أدائهم لمناسكهم بكل سهولة ويسر.