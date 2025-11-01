مراكز "نُسك عناية" لضيوف الرحمن.. ماذا تعرف عن خدماتها ومواقعها؟

وتنتشر هذه المراكز في منافذ القدوم إلى المملكة، وساحات المسجد الحرام، وبجوار المسجد النبوي، وفي المشاعر المقدسة، لتكون قريبة من الحجاج والمعتمرين في كل مرحلة من رحلتهم الإيمانية.