"الغامدي" يشارك في اجتماع منسقي الشؤون الإنسانية بسويسرا

جاء ذلك بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، ونائب المدير العام، رئيس شعبة المساعدات الإنسانية ووحدة المساعدات الإنسانية السويسرية والمنظمات الأممية والعالمية، مانويل بيسلر، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.