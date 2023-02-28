أمانة الطائف تُزيل 3700 لوحة إعلانية عشوائية

أسهمت فرق العمل الميدانية بأمانة الطائف في إزالة 3700 لوحة إعلانية عشوائية مخالفة، من مواقع متفرِّقة من المدينة والضواحي السكنية ومداخل ومخارج الطائف، وذلك ضمن جهود مبادرة معالجة المشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشملت هذه الجهود اللوحات الدعائية والإعلانية المخالِفة داخل الأحياء، واللوحات العشوائية على أعمدة الإنارة، كما قامت فرق النظافة بإزالة الملصقات الدعائية من الأعمدة والطبلونات الكهربائية، وقامت الأمانة، ممثَّلة في إدارة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المدارس والمتطوعين؛ بإطلاق حملات لإزالة الكتابات والرسوم العشوائية من جدران المدارس وبعض الأسوار؛ من خلال دهان الجدران، وتعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على الذوق العام، وعدم تشويه الجدران بالكتابات العشوائية.
وقد عزَّزت الأمانة أعمالَ المحافظة على المظهر العام باستمرار جهود معالجة مظاهر التشوُّه البصري في المحافظة، بالتعاون مع كافة الشركاء والقطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية والمتطوعين والمتطوعات، انطلاقًا من حرص الأمانة على تطبيق معايير النظافة وتحسين المشهد الحضري.
ومن جانب آخر أنهت أمانة الطائف برنامجًا لصيانة ومعالجة اللوحات التعريفية والإرشادية في المحافظة، وشمل البرنامج أعمالَ الصيانة والإصلاح والدهانات؛ لضمان الاستفادة المثلى لسائقي السيارات والعابرين من اللوحات الإرشادية بالأحياء وشبكة الطرق الداخلية.