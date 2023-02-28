أمانة الطائف تُزيل 3700 لوحة إعلانية عشوائية

وشملت هذه الجهود اللوحات الدعائية والإعلانية المخالِفة داخل الأحياء، واللوحات العشوائية على أعمدة الإنارة، كما قامت فرق النظافة بإزالة الملصقات الدعائية من الأعمدة والطبلونات الكهربائية، وقامت الأمانة، ممثَّلة في إدارة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المدارس والمتطوعين؛ بإطلاق حملات لإزالة الكتابات والرسوم العشوائية من جدران المدارس وبعض الأسوار؛ من خلال دهان الجدران، وتعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على الذوق العام، وعدم تشويه الجدران بالكتابات العشوائية.