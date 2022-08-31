رئيس شؤون الحرمين يدشن عددًا من الخدمات والبرامج الثقافية

وشملت تدشين جهاز إلكتروني يعمل على "فك الكتب المتحجرة" بتقنية البخار بواقع ٣٠ كتابًا في الساعة بدلًا من كتاب واحد في الساعة، إلى جانب تدشين كتاب "حفظ حقوق الملكية الفكرية" الذي يناقش مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية، وإبراز ما يوليه الفقه والقانون لحماية تلك الحقوق، وكذلك تدشين العدد "١١" من مجلة الحرمين الشريفين العلمية المحكمة، التي احتوت على موضوعات تتحدّث عن هدايات آيات الحج، وتأملات في آيات البلد الحرام، وتيسير الفتوى وأثره في العبادات، إضافة إلى تدشين الفيلم الوثائقي "عبق الخزائن" الذي يستعرض سلسلة من حلقات تاريخ المكتبة وبعض محتوياتها النادرة والثمينة، ويتميّز بعرضه للمعلومات بتسلسل مدعم بالأرقام والإحصائيات، وتدشين الموقع الإلكتروني لمكتبة الحرم المكي الشريف.