انخفاض الحرارة وطقس معتدل بوجه عام يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية

تشير آخر البيانات والتحديثات إلى أن نهار الثلاثاء، من المتوقع أن يطرأ عليه انخفاض إضافي في درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة؛ بحيث يكون الطقس معتدلًا في عموم المناطق، يميل للبرودة في شمال المملكة والقمم الجبلية العالية، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على شرق ووسط المملكة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.