شاهد.. تدشين أول برنامج دبلوم موسيقى معتمد من وزارة الثقافة بالمملكة

وأوضح أن المعهد يضم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا في الموسيقى من مختلف دول العالم، والذين سيقدمون أفضل طرق التدريس الأكاديمي تحت إشراف أكاديمي محكم يضمن مخرجات واضحة ضمن أفضل المعايير المعتمدة عالميًا، مبينًا أن برنامج الدبلوم يستقطب أعدادًا كبيرة من الراغبين في تأهيل مواهبهم الموسيقية للعمل في مجال التعليم والتدريب والأداء الموسيقي، كما يهدف إلى إكسابهم القدرة على قراءة لغة الموسيقى، والأداء الفردي والجماعي، وأداء المقطوعات الموسيقية على الآلات الموسيقية المختلفة والغناء.