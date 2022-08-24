ما العصور المناخية المختلفة التي مرّت بشبه الجزيرة العربية؟.. "الزعاق" يوضّح

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن هناك فوارق بين البئر والقليب والحسو، لأن البئر هي المطوية بالحجارة لذلك نسمّي زمزم بـ "بئر زمزم" لأن زمزم مطوية، والقليب سُميت بذلك لأن تربتها مقلوبة، ومن أقسامها الجب، والحسو هي البئر الصغيرة المشتركة بين المنازل.