ما العصور المناخية المختلفة التي مرّت بشبه الجزيرة العربية؟.. "الزعاق" يوضّح

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الجزيرة العربية شهدت عصوراً مختلفة منذ آلاف السنين؛ بينها المتجمّدة وعصور السافانا ذات الأمطار الموسمية "6 أشهر ممطرة ومثلها جفاف".
وأضاف الزعاق؛ أنه مع بدء عصر التصحر تبخرت المياه من وجه الأرض واختبأت في باطنها، فأتت أقوام كانوا يستخرجون المياه من باطن الأرض عن طريق الحجارة والنقل عبر القنوات، وهم قوم الأنباط ومملكتهم وسط الجزيرة العربية "نجد"، وامتدت شمالاً إلى الأردن وجنوباً إلى اليمن.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن هناك فوارق بين البئر والقليب والحسو، لأن البئر هي المطوية بالحجارة لذلك نسمّي زمزم بـ "بئر زمزم" لأن زمزم مطوية، والقليب سُميت بذلك لأن تربتها مقلوبة، ومن أقسامها الجب، والحسو هي البئر الصغيرة المشتركة بين المنازل.