الأرصاد ينبه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدن للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية ونجران وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً خفيف مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة والطائف والخرمة والموية وتربة ورنية وجدة ورابغ والجموم وخليص، ورياحاً شديدة على الكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العلا والعيص والرايس وينبع، وأتربة مثارة على المدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.