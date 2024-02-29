الأرصاد ينبه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدن للرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً خفيف مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.