بدر بن عبدالله: في يوم العلَم نحتفي برمز الشموخ والعز

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى كل الشعب السعودي بمناسبة يوم العلَم.
وقال الأمير بدر: العلَم الوطني منذ عام 1727 وحتى يومنا هذا، ظل رمزًا لقصة شموخ وبناء وعز، وشاهدًا على مسيرة عظيمة لقادة عظماء، بدأها الإمام محمد بن سعود من الدرعية، وسار على نهجه ملوك هذه البلاد المباركة.
وأشار إلى أن صدور الأمر الملكي بأن يكون 11 مارس من كل عام، يومًا خاصًّا بالعلَم؛ يعكس دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما من شأنه أن يعزز ثقافة وتراث بلادنا الغالية.
وأضاف أن العلَم الوطني -بما يحمله من رمزيات ثقافية وتاريخية- يحضر في وجدان السعوديين كرمز للوحدة والتلاحم.. ومن بداية الرحلة في الدولة السعودية الأولى، خاض الأجداد بطولات وتضحيات لكتابة تاريخ مشرق، واليوم يقود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بلادنا الغالية إلى مصافّ الدول العالمية، ويحضر عَلَمنا الغالي في المقدمة.
وسأل الله عز وجل أن يُديم الأمن والأمان والازدهار والنمو على بلادنا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل رايتها خفاقة دائمًا.