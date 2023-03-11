بدر بن عبدالله: في يوم العلَم نحتفي برمز الشموخ والعز

وقال الأمير بدر: العلَم الوطني منذ عام 1727 وحتى يومنا هذا، ظل رمزًا لقصة شموخ وبناء وعز، وشاهدًا على مسيرة عظيمة لقادة عظماء، بدأها الإمام محمد بن سعود من الدرعية، وسار على نهجه ملوك هذه البلاد المباركة.